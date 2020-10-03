МИД Азербайджана опроверг слухи об участии Турции в карабахском конфликте

https://static.news.ru/photo/61b9b79e-0623-11eb-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

В МИД Азербайджана заявили о непричастности Турции к боевым действиям в Нагорном Карабахе.

Постоянные утверждения руководства Армении о том, что якобы Турция вовлечена в конфликт, преследуют одну цель — вовлечь в него новые страны, — приводит «Интерфакс Азербайджан» выдержку из заявления министерства.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в расширении боевых действий в нагорно-карабахском конфликте после ракетного обстрела азербайджанских районов с территории Армении.

в Баку также заявили, что в результате ударов армянских ВС по Физулинскому району в местных населённых пунктах есть жертвы и пострадавшие.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.