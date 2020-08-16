Лукашенко заявил рабочим МЗКТ, что им не удастся поставить его на колени

https://static.news.ru/photo/4066323c-e07d-11ea-9dd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил рабочим Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), что они его «на колени не поставят». На встречу с бастующим коллективом предприятия глава государства прилетел на вертолёте сегодня утром.

Не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите, и не делайте прежде всего, чтобы было хуже вам и вашим семьям. Вы это ощутите через неделю, когда вы устроите бардак на предприятии, — приводит его слова издание TUT.BY

Сотрудники МЗКТ, как и рабочие по всей стране, требуют проведения честных выборов и отставки бессменного руководителя государства. Выступая перед людьми, президент также заявил, что перевыборов не будет, пока «вы меня не убьёте». Трибуну Лукашенко покидал под крики «Уходи!».

Затем глава государства отправился на бастующий МАЗ. Между тем, несколько колонн МАЗов выехали с территории предприятия и направились к зданию Белтелерадиокомпании. Журналисты, операторы и ведущие также объявили забастовку.

Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых в очередной раз победил Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победу одержала кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Первые дни протестов сопровождались жестокими разгонами и задержаниями. Лукашенко объяснил, что это был ответ силовиков на «провокации», писал NEWS.ru.