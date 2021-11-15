Лукашенко захотел отправить мигрантов на самолётах в Германию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил организовать прямые авиарейсы из Минска в Мюнхен, чтобы доставить туда мигрантов. По его словам, жители этого города выразили готовность принять у себя беженцев. Слова белорусского лидера приводит Sputnik Беларусь.

Лукашенко похвалил жителей Мюнхена за то, что они откликнулись на миграционный кризис. Он подчеркнул, что для Минска нет никаких проблем организовать доставку мигрантов на самолётах, в том числе авиакомпании «Белавиа».

Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберём». Да мы вывезем их своими самолётами и в Мюнхен направим, если это нужно, — сказал Лукашенко.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее Лукашенко пообещал жёсткий ответ в случае принятия Европейским союзом новых санкций в отношении Минска. Он заявил, что власти страны никогда не занимались организацией миграционного кризиса и «заниматься не намерены».