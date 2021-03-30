Лукашенко ввёл контрсанкции в отношении зарубежных лиц

https://static.news.ru/photo/239bf2d4-9173-11eb-89b0-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций в отношении зарубежных физических и юридических лиц.

Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц, — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Уточняется, что указ был принят с целью обеспечения безопасности и защиты национальных интересов республики. Конкретный перечень товаров, работ, услуг и при необходимости иностранных юрлиц и граждан установит Совет Министров Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, ранее Вашингтон ввёл ограничительные меры в адрес нескольких организаций и белорусских официальных лиц. В стоп-лист попал и заместитель МВД Белоруссии Геннадий Казакевич. Среди организаций — Центральная комиссия по выборам, спецназ «Альфа» и минский ОМОН. Санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к «мошенничеству на президентских выборах» в Белоруссии и «последовавшему насильственному подавлению мирных протестов».

Помимо американских санкций Белоруссия столкнулась и с очередными европейскими ограничениями. Третий пакет ЕС принял 17 декабря 2020 года. Под них попали председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой и ещё ряд высокопоставленных чиновников. Кроме того, в список попали семь организаций. Правительство Великобритании 18 декабря также приняло решение о расширении санкций против властей Белоруссии. Под ограничения попали 29 человек и семь компаний.