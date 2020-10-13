Лукашенко вновь потянулся на Запад

Политический кризис в Белоруссии, возникший после прошедших 9 августа выборов, вновь заставляет действующего президента Александра Лукашенко идти на уступки. На днях он посетил минский СИЗО, где провёл несколько часов за беседой с политзаключёнными. Позднее глава государства заявил о том, что готов сложить с себя часть полномочий в пользу других ветвей власти. Однако пока неясно, чем являются такие заявления: продуманной тактикой или хаотичным поиском выхода из тупика.

Если до президентских выборов 9 августа Лукашенко действительно демонстрировал ту самую многовекторность внешней политики, о которой постоянно говорит, то в результате голосования он фактически обрубил контакты с Западом. Единственным и теперь уже безальтернативным партнёром осталась Россия, чтобы угодить которой в Минске даже придумали уже ставший культовым медиаявлением «перехват» переговоров Варшавы и Берлина.

В Кремле, впрочем, понимают, что стоит за союзничеством Лукашенко и чего на деле оно стоит. Хотя в Сети и мелькали слухи о том, что Россия якобы стягивает силы Росгвардии к границам сопредельного государства, эта информация не подтвердилась. Москва, конечно, не вступает в диалог с белорусской оппозицией, но в то же время не спешит всеми силами защищать Лукашенко: заявления о готовности к силовым операциям чаще ретранслирует Минск.

Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В этих сложных условиях Лукашенко, несмотря на бодрые появления перед камерами с автоматом, всё-таки вынужден маневрировать. Так, в частности, он объявил о готовности передать часть своих полномочий другим ветвям власти. Речь идёт о 71 функции, которую, по замыслу белорусского президента, смогут исполнять иные органы. Проблема заключается в том, что 84 статья Конституции РБ, определяющая права главы государства, включает в себя лишь 30 пунктов. И понять, откуда Лукашенко взял аж 71 полномочие, с которым готов распрощаться, решительно невозможно.

Вероятнее всего, подобная риторика белорусского президента направлена прежде всего на Запад, с которым пока что отношения испорчены. В то же время это и попытка хоть как-то утихомирить оппозицию, которая назначает всё новые акции протеста, неизменно собирающие большое количество людей. Более того, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 13 октября объявила ультиматум Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не покинет свой пост и не освободит всех политзаключённых, в стране начнётся общенациональная забастовка. Попытка таковой уже предпринималась в августе — сентябре, и хотя власти отрицали успешность стачек, по данным оппозиционных СМИ, многие предприятия, в том числе системообразующие, действительно понесли тогда серьёзный урон.

president.gov.by

Что касается политзаключённых, о которых говорит Тихановская, то Лукашенко попытался наладить контакт и с ними, на днях более чем четыре часа проведя в минском СИЗО. Часть аналитиков сочла это сильным ходом, который в перспективе способен привести к стабилизации внутрибелорусской ситуации и налаживанию отношений с Западом. Однако по сути все остались при своих. Лукашенко у власти (незаконно, как считает большинство западных стран), а белорусские оппозиционеры по-прежнему за решёткой.

Расчёт президента Белоруссии и его действия последних дней понять несложно: очередная игра в демократичного президента может его хотя бы ненадолго вернуть в общемировое политическое пространство и позволить либо получить дивиденды с Запада, либо немного попугать Россию новым креном к Европе и США. Однако в нынешних условиях эти избитые манёвры уже едва ли сработают, и официальному Минску, похоже, придётся всерьёз договариваться с оппозицией — и не в СИЗО, а в переговорных залах, дабы не потерять то немногое, что у него осталось.