https://static.news.ru/photo/55d61c68-49dd-11ea-966a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко уехал из Сочи, где проходили переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, без заявлений для прессы.

Пока никто из представителей главы государства не прокомментировал случившиеся.

В Сочи прошли переговоры между Путиным и Лукашенко. Они обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов. Посол Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что вопросы союзного строительства являются важнейшими в отношениях между двумя государствами. По его словам, главы государств также обсудят торговлю энергоресурсами.

Как писал NEWS.ru, борт с кремлёвскими журналистами и частью российской делегации приземлился в Минеральных Водах, потому что погода в Сочи значительно ухудшилась. Лайнер около часа кружил над Чёрным морем в ожидании благоприятных условий для посадки, но из-за сильного ветра так и не смог приземлиться. Этим бортом, помимо журналистов, летят вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.