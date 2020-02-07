Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко одержали победу в составе хоккейной команды. Товарищеский матч с участием президентов состоялся в Сочи.

Игра завершилась со счётом 13:4. На счету Путина три забитых шайбы. Лукашенко не удалось отметиться в игре, сообщает Telegram-канал «Пул № 3».

На данный момент в Сочи проходят переговоры между президентами. Они намерены обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов.

Это не первая совместная игра лидеров государств. В феврале 2019 года NEWS.ru публиковал галерею самых ярких моментов матча с участием глав стран.

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