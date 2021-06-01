Лукашенко раскрыл, что было в чемодане на встрече с Путиным

https://static.news.ru/photo/47a7cf1e-c2c3-11eb-9415-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко привёз на встречу с президентом России Владимиром Путиным чёрный чемодан. Политик рассказал о его содержимом, сообщает Sputnik Беларусь.

По его словам, белорусские спецслужбы подготовили некоторые аналитические материалы. Эти документы и были в чемодане. Политики давно взяли за практику обмениваться такой информацией, если она касается одной из сторон.

Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы, что обсуждать, — сообщил белорусский лидер на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.

Лукашенко подчеркнул, что материалы касались ситуации вокруг Союзного государства, России и Белоруссии в целом, отношений с США, ЕС, КНР и других схожих материалов. По его словам, не было никаких материалов о самолёте Ryanair и «тех террористах», который были сняты с рейса.

Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина, — отметил глава Белоруссии.

Лукашенко пояснил, что в обмене такого рода информацией нет ничего нового. Впервые такую практику начал Путин. Белорусский лидер вспомнил, то как-то его российский коллега «подготовил целую папку документов» и отдал её Лукашенко со словами «это тебе пригодится». В ней находилась информацию об отношениях с Западом и с Белоруссией.