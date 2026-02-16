Лукашенко раскрыл политику Белоруссии в отношении России в будущем

Следующие президенты Белоруссии будут поддерживать хорошие отношения с Россией, считает глава республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, главное, чтобы Москва всегда была рядом с Минском в нужный момент.

Я не знаю уже, какие будут президенты в Беларуси, но все больше склоняюсь к тому, что такие будут, как Лукашенко. Они от России не отойдут, — сказал Лукашенко.

Ранее глава республики заявил, что Россия и Китай жизненно необходимы для существования Белоруссии. Он отметил, что западные страны «закрыли свои двери» перед Минском. Кроме того, он подчеркнул, что нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга.

До этого президент РФ Владимир Путин утвердил соглашение о взаимной защите россиян и белорусов от необоснованных преследований, следует из данных на портале официального опубликования правовых актов. Это означает, что обе страны обязуются поддерживать друг друга, если их граждан попытаются привлечь к ответственности третьи государства или международные структуры.