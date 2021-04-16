Лукашенко провёл Мишустину экскурсию по своему дворцу

https://static.news.ru/photo/639bac48-9eb7-11eb-9eae-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл для российского премьер-министра Михаила Мишустина экскурсию по Дворцу Независимости, находящемуся на территории Минска. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе национального лидера.

Глава российского правительства прибыл в Минск в пятницу, 16 апреля. Сначала он провёл переговоры с Лукашенко, а затем — со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Они обсудили ряд актуальных вопросов. В том числе в разговоре поднималась тема Союзного государства.

Кроме того, Мишустин, Лукашенко и Головченко прогулялись по Дворцу Независимости. Фрагмент своеобразной экскурсии попал на видео, которое опубликовал «Пул Первого». На кадрах Лукашенко идёт и рассказывает российскому премьеру, как строился дворец и какие идеи местные архитекторы заимствовали у других стран.

Как ранее передавал NEWS.ru, Михаил Мишустин рассчитывает на постепенное восстановление авиасообщения между Россией и Белоруссией. Об этом он заявил на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.

По словам российского премьера, по мере нормализации эпидемиологической ситуации восстанавливается транспортное сообщение между двумя странами.