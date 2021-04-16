Мишустин надеется на восстановление сообщения между РФ и Белоруссией

https://static.news.ru/photo/60c408c6-9eb2-11eb-b34c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает на постепенное восстановление авиасообщения между Россией и Белоруссией. Об этом он заявил на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.

По словам российского премьера, по мере нормализации эпидемиологической ситуации восстанавливается транспортное сообщение между двумя странами. В качестве примера он привёл проект «Ласточка» Москва — Минск. Кроме того, в ближайшее время будет восстановлено железнодорожное сообщение Белоруссии с российским городом Сочи.

Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объёмов перевозок и пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии, — цитирует Мишустина ТАСС.

Движение поездов между Россией и Белоруссией были ограничено из-за пандемии коронавируса. После возобновления сообщения в вагонах будут действовать противоэпидемические меры обоих государств, предупредили пассажиров. Продажи билетов будут открыты в ближайшее время.

Ранее в компании «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили, что число пассажирских поездов в российско-белорусском сообщении с 13 апреля будет увеличено, писал NEWS.ru.