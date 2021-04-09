Между Россией и Белоруссией увеличат количество поездов

https://static.news.ru/photo/74b5f5c4-9930-11eb-bed0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пассажирских поездов в российско-белорусском сообщении с 13 апреля будет увеличено. Об этом сообщили в компании «Российские железные дороги» (РЖД).

В расписание вернётся поезд № 7/8 «Москва — Брест», он будет курсировать через день. В первый рейс после длительного перерыва российский состав отправится из Москвы 13 апреля, а из Бреста — 14 апреля.

В частности, возобновят движение поезда белорусского формирования: № 51/52 «Брест/Минск — Санкт-Петербург» (с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля из Санкт-Петербурга), № 3/4 «Брест — Москва» (через день с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля из Москвы), а также № 301/302 Минск/Гомель — Адлер (один раз в 4 дня с 27 апреля из Минска и с 29 апреля из Сочи).

Поезд № 1/2 сообщением Минск — Москва, вернувшийся в расписание с 8 февраля и отправлявшийся в путь через день, с 13 апреля станет ежедневным.

Кроме этого, с 30 апреля между Москвой и Минском впервые начнут ежедневно курсировать две пары пятивагонных электропоездов «Ласточка» — № 717/722 и № 718/721. На маршрут выйдут составы в премиальной комплектации. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания — бизнес и эконом.

Для маломобильных граждан предусмотрены подъёмники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

Движение поездов между Россией и Белоруссией были ограничено из-за пандемии коронавируса. После возобновления сообщения в вагонах будут действовать противоэпидемические меры обоих государств, предупредили пассажиров. Продажи билетов будут открыты в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru писал, что в РЖД решили привлечь на вокзалы Москвы сетевые компании, в том числе магазины одежды, аптеки и кафе.