«Расчленить Украину»: Лукашенко назвал виновных в эскалации конфликта Лукашенко упрекнул страны Запада в нежелании установить мир на Украине

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к мирным переговорам по Украине, упрекнув западные страны в нежелании способствовать этому, сообщает БелТА. Президент также назвал Запад виновником эскалации конфликта и обвинил в намерении «расчленить Украину руками поляков».

Хотите мира в Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы же (Запад. — NEWS.ru) этого не хотите, — заявил белорусский лидер.

При этом он уточнил, что считает виновником эскалации в первую очередь США, которые «наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят».

Ранее Лукашенко заявил, что руководство Украины предлагает Минску заключить пакт о ненападении. По его словам, такие высказывания вызывают сомнения, поскольку на Украине продолжают вооружать боевиков и экстремистов. Глава Белоруссии подчеркнул, что у страны и так много вопросов по периметру своих границ.

Также президент Белоруссии сообщил, что Запад пытается использовать Киев против Минска, однако Украина пока держится и не идет на провокации. По его словам, Белоруссия делает все для России по части решения проблем, возникающих в ходе спецоперации на Украине. Лукашенко указал на то, что попытки Запада «удушить» страны-партнеры провалились и они выстоят.