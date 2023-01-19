Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Запад пытается использовать против Минска Украину, передает BELTA. При этом, по словам белорусского лидера, страна-соседка пока держится и не идет на провокации.

Сегодня безопасность для нас, не только для России, еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете, кто, — сказал Лукашенко.