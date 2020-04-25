Лукашенко поручил вернуть к жизни чернобыльскую зону отчуждения

Районы Брагин, Наровля и Хойники, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, могут оказаться в числе первых для восстановления. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что «на этой земле можно жить».
Глава государства поручил МЧС доложить, что сейчас происходит в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдёт. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли, — цитирует Лукашенко «Интерфакс».
Планы «вернуть к жизни» пострадавшие от радиации районы Лукашенко озвучил в ходе визита в Гомельскую область. Президент заявил, что считает возможным там создание многопрофильных объединений, лесных хозяйств и агрохолдингов, писал NEWS.ru.
Белорусский лидер поручил специалистам изучить, в каких именно сферах можно создавать производства в первую очередь. Он также сообщил, что летом намерен побывать в этой местности.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение на территории нескольких десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.