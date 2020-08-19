Лукашенко поручил помочь руководителям заводов, где начались забастовки

https://static.news.ru/photo/38a3d32e-e235-11ea-9792-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий, и не бросать их руководителей «один на один толпой». Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности на фоне повсеместных забастовок на предприятиях.

Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей. Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку, — приводит слова президента БелТА.

Он также сообщил, что рабочих, присоединившихся к забастовкам, не следует потом принимать назад на работу:

Хочешь работать — работай (как я уже говорил), не хочешь — за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди, да и избыточной численности на любом предприятии огромное количество.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Помимо акций протеста всю страну охватили забастовки рабочих. Производство останавливается на крупнейших заводах. 17 августа Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!», писал NEWS.ru.