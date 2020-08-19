Лукашенко попросил Германию и Европу не вмешиваться в дела Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель требование не вмешиваться в дела Белоруссии. Соответствующее заявление сделала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас, — цитирует Эйсмонт РИА Новости.

Она также отметила «несолидность» и неэффективность личного обращения Лукашенко к Меркель.

Выборы главы государства завершились 9 августа. Бессменный руководитель республики, по официальным данным, получил более 80% поддержки граждан. Однако после объявления итогов кампании, в стране начались масштабные акции протеста и забастовки. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Итоги голосования не признал Евросоюз.

Как писал NEWS.ru, центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила, что инаугурация Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев. Он находится у власти уже 26 лет и станет президентом в шестой раз.