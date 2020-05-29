Лукашенко пообещал вскоре назначить нового премьер-министра

https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в скором назначит и.о. премьер-министра страны. Глава государства заявил об этом 29 мая.

Он подчеркнул, что все «скоро его увидят». По словам Лукашанко, и.о. главы правительства будет назначен ещё до выборов.

А после голосования, если он будет хорошо работать, мы его утвердим, — приводит слова президента информагентство БелТА.

Как ранее передавал NEWS.ru, Александр Лукашенко намерен сформировать новый состав правительства до президентских выборов, намеченных на 9 августа. Об этом политик сообщил в ходе совещания в Минске.

Лукашенко напомнил, что такая процедура проводилась и ранее. Действующее правительство может само подать в отставку, также его может отправить в отставку президент.