Лукашенко пообещал вскоре назначить нового премьер-министра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в скором назначит и.о. премьер-министра страны. Глава государства заявил об этом 29 мая.
Он подчеркнул, что все «скоро его увидят». По словам Лукашанко, и.о. главы правительства будет назначен ещё до выборов.
А после голосования, если он будет хорошо работать, мы его утвердим, —
приводитслова президента информагентство БелТА.
Как ранее передавал NEWS.ru, Александр Лукашенко намерен сформировать новый состав правительства до президентских выборов, намеченных на 9 августа. Об этом политик сообщил в ходе совещания в Минске.
Лукашенко напомнил, что такая процедура проводилась и ранее. Действующее правительство может само подать в отставку, также его может отправить в отставку президент.
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