Лукашенко пообещал провести абсолютно честные выборы президента

https://static.news.ru/photo/14b8a9b8-8235-11ea-b56e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предстоящих президентских выборах в стране. По его словам, они пройдут абсолютно честно и порядочно.

Давайте говорить откровенно: в силу нашей конституции всё-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть, — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что все решения граждане страны будут принимать самостоятельно. Власти намерены честно говорить с народом о направлении развития Белоруссии.

NEWS.ru информировал ранее, что оппозиционеры намерены выбрать кандидата в президенты Белоруссии на праймериз.