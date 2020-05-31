Лукашенко пообещал, что Майданов в Белоруссии не будет

https://static.news.ru/photo/03469fc8-a3eb-11ea-85e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основой основ государственную безопасность. На встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком политик рассказал о целях, преследуемых «отдельными ветродуями».

Эти цели нам ясны: устроить нам «Майданчик» в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов, — заявил белорусский лидер.

Лукашенко предостерёг всех «майданутых» и предупредил, что Майданов в республике не будет, передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко намерен сформировать новый состав правительства до президентских выборов, намеченных на 9 августа. В ближайшее время лидер Белоруссии назначит и. о. премьер-министра страны.

События на Майдане привели к смене власти на Украине. С весны 2014 года на юго-востоке страны длится военный конфликт. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от Украины. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.