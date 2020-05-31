Лукашенко пообещал, что Майданов в Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основой основ государственную безопасность. На встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком политик рассказал о целях, преследуемых «отдельными ветродуями».
Эти цели нам ясны: устроить нам «Майданчик» в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов, — заявил белорусский лидер.
Лукашенко предостерёг всех «майданутых» и предупредил, что Майданов в республике не будет,
Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко намерен сформировать новый состав правительства до президентских выборов, намеченных на 9 августа. В ближайшее время лидер Белоруссии назначит и. о. премьер-министра страны.
События на Майдане привели к смене власти на Украине. С весны 2014 года на юго-востоке страны длится военный конфликт. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от Украины. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.
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