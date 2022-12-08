Лукашенко подписал закон об амнистии по случаю Дня народного единства

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с Днем народного единства», сообщили на сайте главы республики. Документ предусматривает возможность освобождения нескольких категорий заключенных, в том числе несовершеннолетних, беременных женщин, родителей детей до 18 лет, пожилых людей, ветеранов, пострадавших от радиационных аварий, получивших ранения на службе или заболевания на работе. Право на амнистию получат только заключенные с положительной характеристикой, вставшие на путь исправления. Амнистируют и осужденных условно.

Законом определены категории лиц, подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности за преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких. <...> С учетом определенного законодательного порядка вопрос о сокращении срока наказания каждому конкретному осужденному будет решаться индивидуально, — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Действие закона при этом не будет распространяться на совершивших преступления террористической или экстремистской направленности, преступления в отношении несовершеннолетних и ряд других.

По амнистии планируют освободить около 4,5 тысячи осужденных, в том числе 1,6 тысячи из мест лишения свободы. Еще около 4 тысячам осужденных сократят срок наказания на год.

Ранее Евросоюз выделил €25 млн на поддержку белорусской оппозиции. Средства предусмотрены в рамках программы EU4Belarus, на которую в 2020 году в ЕС планировали выделить до €3 млрд.