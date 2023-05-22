Лукашенко 24 мая обсудит с Путиным неурегулированные вопросы в отношениях Путин и Лукашенко встретятся в Москве 24 мая, чтобы обсудить проблемы в союзных программах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 24 мая в Москве, сообщает БелТА. Как заявил сам Лукашенко в разговоре с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым, на встрече президенты обсудят нестыковки в вопросах сотрудничества между государствами в союзной программе.

Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях, — пояснил Лукашенко.

В последний раз белорусский президент был в Москве 9 мая. Тогда он поприсутствовал на торжественной части парада в честь Дня Победы, но уехал, не оставшись на праздничный завтрак в Кремле с другими лидерами стран СНГ. В медиа активно циркулировали слухи о болезни Лукашенко. На публике он появился только спустя шесть дней после визита в Москву. 14 мая он даже пропустил празднование Дня флага, герба и гимна.