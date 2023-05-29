Лукашенко обсудил с Путиным введение единой валюты

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным введение единой валюты, сообщает БелТА. Они договорились, что это «вопрос не сегодняшнего дня».

То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Беларуси. — NEWS.ru), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России, — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, «некоторые патриотично настроенные люди» часто поднимают вопрос об общей валюте. Вместе с тем Лукашенко отметил, что хотел бы услышать также точку зрения главы ЦБ РФ на сегодняшний день.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что формат ценообразования в России является одной из сложностей для перехода на единую валюту с Белоруссией. Он пояснил, что в России нет допустимого предела стоимости, в то время как белорусские власти полностью контролируют рыночную конкуренцию. По прогнозам парламентария, для перехода на новые цены потребуется около двух лет.