В Госдуме рассказали о сложности перехода на единую валюту с Белоруссией Депутат ГД Арефьев назвал формат ценообразования сложностью для единой валюты с Белоруссией

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Формат ценообразования является одной из сложностей для перехода на единую валюту с Белоруссией, считает депутат Госдумы Николай Арефьев. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что в России нет допустимого предела цен, в то время как белорусские власти полностью контролируют рыночную конкуренцию. По прогнозам парламентария, для перехода на новые цены потребуется около двух лет.

Ценообразование в России и в Белоруссии разное. Контроля за ценами в России нет, а в Белоруссии есть контроль за предельно допустимыми. У них конкуренция находится под контролем государства, у нас в ценах полный произвол. Так что нам потребуется где-то год-два, — уточнил Арефьев.

Депутат отметил, что отказ от доллара повлек за собой необходимость торговать в национальных валютах, что привело к ряду негативных последствий. По словам парламентария, мирового хождения у российской и белорусской валют нет, в связи с чем использовать их можно только при торговле друг с другом. Переход на одну общую валюту необходим для того, чтобы не возникло избыточной денежной массы.

Ранее стало известно, что страны БРИКС работают над созданием новой глобальной валюты, чтобы отойти от американского доллара. Они рассматривают данное решение как стратегию продвижения общих целей и снижения зависимости от США и способ развить торговые отношения друг с другом.