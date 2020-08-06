Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

https://static.news.ru/photo/c73def5e-d7fc-11ea-9428-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что считает российского лидера Владимир Путина своим старшим братом, который должен поддержать и подсказать.

Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, ты, действительно, и по возрасту и по весу старший брат. Старший брат должен младшего поддерживать, — отметил Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам политика, у него в отношениях с президентом РФ есть определенное напряжение. Они сильные личности, которым приходится взаимодействовать.

У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба — сильные личности, извините за нескромность. Что-то у Путина есть от чего не устаешь, можно от Ангелы Меркель устать, вот это волчица, — подытожил глава государства.

При этом Лукашенко не верит в то, что Путин будет править до 2036 года. Глава РФ «не будет держаться посиневшими руками за власть».

Как писал NEWS.ru, эта президентская компания в Белоруссии ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против Лукашенко. Он выдвигается уже на шестой срок. День голосования назначен на 9 августа.

Белорусская оппозиция заявила о поддержке кандидатуры Светланы Тихановской на президентских выборах после того, как основных соперников Лукашенко не допустили до участия в кампании. Речь идёт о Викторе Бабарико (задержан), Валерии Цепкало (эмигрировал) и Сергее Тихановском (муж Светланы, которого также задержали). Сама Тихановская подала документы в Центральную избирательную комиссию за час до окончания подачи заявлений после того, как ЦИК отказала её мужу.