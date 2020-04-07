Лукашенко назвал экономику и жизнь людей «вопросом номер один»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запланировал ряд мероприятий по вопросам, влияющим на экономику республики. Политик подчеркнул, что события в мире развиваются порой неоднозначно, и государство с открытой экономикой во многом зависит от глобальных процессов.
Экономика, а значит, жизнь людей не только сегодня, но и в перспективе, — вопрос номер один, — заявил белорусский лидер в ходе совещания о поставках нефти в страну.
Лукашенко поручил создать серьёзный запас нефти и топлива, который в непредвиденных ситуациях позволит не нарушать технологические процессы и не прерывать работу отраслей,
В апреле белорусская сторона будет получать российскую нефть без премии. Сырьё по оформленным маршрутным поручениям начала поставлять «Транснефть», писал NEWS.ru.
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