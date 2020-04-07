Лукашенко назвал экономику и жизнь людей «вопросом номер один»

https://static.news.ru/photo/8c3afcc0-78a8-11ea-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Алекандр Лукашенко Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запланировал ряд мероприятий по вопросам, влияющим на экономику республики. Политик подчеркнул, что события в мире развиваются порой неоднозначно, и государство с открытой экономикой во многом зависит от глобальных процессов.

Экономика, а значит, жизнь людей не только сегодня, но и в перспективе, — вопрос номер один, — заявил белорусский лидер в ходе совещания о поставках нефти в страну.

Лукашенко поручил создать серьёзный запас нефти и топлива, который в непредвиденных ситуациях позволит не нарушать технологические процессы и не прерывать работу отраслей, передаёт БелТА.

В апреле белорусская сторона будет получать российскую нефть без премии. Сырьё по оформленным маршрутным поручениям начала поставлять «Транснефть», писал NEWS.ru.