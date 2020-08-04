Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание граждан РФ в республике, заявил, что информация о том, что он обсудил этот случай с российским лидером Владимиром Путиным не соответствует действительности.

Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию... в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси, какие там выводы и предложения. Дошли до того, что два президента договорились. Это очень...