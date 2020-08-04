Страны СНГ

Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

14:12, 04 августа 2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту упомянул совместное заявление штабов оппозиционных кандидатов, решивших поддержать на выборах 9 августа Светлану Тихановскую. Речь идёт о самой Тихановской, жене Валерия Цепкало Веронике и главе штаба Виктора Барбарико Марии Колесниковой.

Что вы творите? Нашли трёх несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? Выпустим политиков, экономистов, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Они же не понимают, что говорят и что творят, — сказал Лукашенко. 

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