Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза

https://static.news.ru/photo/289f211c-5fb8-11eb-a247-fa163e074e61_660.jpg Александр Вольфович Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/facebook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 26 января, рассмотрел кадровые вопросы и произвёл новые назначения. В частности, он утвердил нового государственного секретаря Совета безопасности.

Как передаёт пресс-служба белорусского лидера, госсекретарём Совбеза стал начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Александр Вольфович. Помимо этого, произведены назначения и на другие должности. Так, главой комитета госконтроля стал Василий Герасимов, а пост председателя Брестского облисполкома занял Юрий Шулейко. Лукашенко дал согласие ещё на ряд назначений.

Ранее NEWS.ru писал, что под руководством Александра Вольфовича в Вооружённых силах Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Ряд воинских частей и подразделений получил задачу на приведение в высшую степень боевой готовности.

Подчёркивается, что войска приводятся в готовность практически на всех полигонах ВС Белоруссии, а также на отдельных участках местности. Служащие будут действовать в различных условиях, в том числе отрабатывать учебно-боевые задачи в населённых пунктах и лесных массивах в дневное и в ночное время.