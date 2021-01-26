Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 26 января, рассмотрел кадровые вопросы и произвёл новые назначения. В частности, он утвердил нового государственного секретаря Совета безопасности.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что под руководством Александра Вольфовича в Вооружённых силах Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Ряд воинских частей и подразделений получил задачу на приведение в высшую степень боевой готовности.
Подчёркивается, что войска приводятся в готовность практически на всех полигонах ВС Белоруссии, а также на отдельных участках местности. Служащие будут действовать в различных условиях, в том числе отрабатывать учебно-боевые задачи в населённых пунктах и лесных массивах в дневное и в ночное время.