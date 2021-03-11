Лукашенко назначил Дмитрия Гору главой СК Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5f5532c4-8253-11eb-bf11-96000091f725_660.jpg prokuratura.gov.by Фото: Дмитрий Гора

Председателем Следственного комитета Белоруссии назначен Дмитрий Гора, работавший ранее на посту заместителя генерального прокурора. Соответствующее решение принял президент республики Александр Лукашенко.

Ранее занимавший пост главы СК Белоруссии Иван Носкевич был отправлен в отставку. Носкевич занимал должность руководителя белорусского СК с ноября 2015 года. За это время он успел получить звание генерал-майора юстиции и окончить Академию управления при президенте РБ по специальности «государственное строительство».

Гора занимал должность заместителя генерального прокурора с декабря 2019 года. До этого с ноября 2009-го по декабрь 2019 года был начальником следственного управления КГБ. За свою работу он награждён медалями «За безупречную службу» III, II и I степеней, «За отличие в воинской службе», орденом «За службу Родине» III степени, сообщает БелТа.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности помощника главы государства по национальной безопасности своего старшего сына Виктора. Об этом говорится в указе главы республики. В пресс-службе белорусского лидера отметили, что такое решение связано с переходом Виктора Лукашенко на выборную должность.