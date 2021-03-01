Сын Лукашенко перестал быть помощником президента по нацбезопасности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности помощника главы государства по национальной безопасности своего старшего сына Виктора. Об этом говорится в указе главы республики.

В пресс-службе белорусского лидера заявили, что такое решение связано с переходом Виктора Лукашенко на выборную должность, сообщила БелТА.

26 февраля стало известно, что Виктора Лукашенко избрали на пост президента Национального олимпийского комитета Белоруссии. С 2019 года он занимал должность первого вице-президента НОК, а главой комитета с 1997 года был Александр Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, глава Белоруссии опроверг передачу власти в стране своим детям. Он заявил, что его старший сын Виктор не будет его преемником. Лукашенко подчеркнул, что подобное в семье даже не обсуждалось, это невозможно.

Больше полугода в Белоруссии продолжаются акции протеста, который начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы и на них победил не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Действующий президент страны уверен, что 2021-й станет сложным годом. При этом он подчеркнул, что власти готовы к обострению ситуации в республике. Лукашенко считает, что в Минске должны изучить все возможные варианты развития событий «до мелочей», учитывая не только опыт Белоруссии, но и Киргизии, Украины, Армении и России.