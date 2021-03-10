СМИ сообщили об отставке главы СК Белоруссии Ивана Носкевича

https://static.news.ru/photo/443b44d0-824c-11eb-84be-96000091f725_660.jpg Иван Носкевич Фото: sk.gov.by

Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич покинул свой пост. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента страны Александра Лукашенко.

В Белоруссии новый председатель Следственного комитета, — говорится в сообщении.

Из этого следует, что Носкевич отправлен в отставку. Однако кто сменил его на этом посту, пока не сообщается.

Иван Носкевич занимал должность руководителя белорусского СК с ноября 2015 года. За это время он успел получить звание генерал-майора юстиции и окончить Академию управления при президенте РБ по специальности «государственное строительство».

Он является одним из тех чиновников, в чьём отношении Евросоюз применил санкции в качестве реакции на результаты президентских выборов, прошедших в августе прошлого года. По официальным данным, уверенную победу одержал Лукашенко, однако Европа итогов голосования не признаёт, считая их сфальсифицированными. Носкевичу также был на разные сроки запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

После выборов в стране вспыхнули акции протеста. Митингующие убеждены, что на деле выборы выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Для контроля порядка на массовых акциях на места их проведения направлялись сотрудники силовых ведомств, что также вызвало в Европе критическую реакцию в адрес Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал, что СК Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского. Супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской было предъявлено окончательное обвинение по четырём статьям Уголовного кодекса.