Мужу Тихановской предъявили окончательное обвинение

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СК Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского. Супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской было предъявлено окончательное обвинение по четырём статьям Уголовного кодекса.

Ему предъявлены обвинения по статьям «организация массовых беспорядков», «разжигание социальной вражды», «воспрепятствование работе ЦИК», а также «организация действий, грубо нарушающих общественный порядок». Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы на срок до 15 лет.

Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближённых к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест, - сообщается на сайте СК Белорусии.

В 2020 году Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации. С мая прошлого года он вместе со своими сторонниками содержится под стражей.

Активиста задержали 29 мая во время время пикета по сбору подписей в городе Гродно. Там произошла драка, в которой пострадали сотрудники милиции. Сам Тихановский считает случившееся провокацией. В результате его обвинили в применении силы по отношению к сотруднику органов внутренних дел. Позднее он стал фигурантом нового уголовного дела. Дело заведено по статье УК Белоруссии о воспрепятствовании проведению выборов. Лукашенко подтвердил, что «дал сигнал» правоохранительным органам, писал NEWS.ru.

Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты, но так как отбывал административный арест, не успел собрать подписи. Вместо него на выборы пошла его супруга Светлана. Её поддержали штабы других недопущенных кандидатов, и она стала главным соперником действующего президента Александра Лукашенко.