Лукашенко: НАТО наращивает военное присутствие на границах стран ОДКБ

https://static.news.ru/photo/8205bec2-348a-11eb-8bed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Prycek/Global Look Press

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он серьёзно обеспокоен наращиванием военного присутствия Соединённых Штатов Америки и НАТО на западных рубежах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом лидер заявил на саммите стран — участниц ОДКБ (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) по видеосвязи.

Политик отметил, что речь идёт в первую очередь о размещении дополнительного контингента США на территории Польши и планах Варшавы создать новые объекты военной инфраструктуры.

Мы отчётливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии <...>. В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена, — добавил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал обстановку в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметив, что она складывалась не без проблем. Лидер пояснил, что речь идёт о послевыборных событиях в Белоруссии, вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе и внутриполитической ситуации в Киргизии.

Как писал NEWS.ru, Путин отметил, что для прекращения кровопролития в Карабахе «потребовались активные посреднические усилия России». Он также добавил, что армянским властям пришлось принять очень сложные решения, которые при этом были необходимы для народа.

Президент РФ Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.