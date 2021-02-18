Лукашенко: Минску и Москве не стоит «париться из-за санкций»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минску и Москве не стоит реагировать на западные санкции.

Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем всё просчитать и полностью себя обеспечить, — заявил глава Белоруссии.

Он подчеркнул, что те детали, к которым из-за санкций будет затруднён доступ, в течение трёх или пяти лет будут произведены как в России, так и в Белоруссии. Если бы две страны это сделали, тогда бы к ним подтянулась Украина, считает Лукашенко. Глава Белоруссии напомнил, что есть Казахстан и другие республики, «которые и так недалеки от нас», передаёт БелТА.

Поэтому это главный вопрос — договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым, — подытожил политик на встрече с государственным секретарём Союзного государства Григорием Рапотой в Минске.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад ввёл санкции против республики, чтобы подобраться к России. Он уверен, что наша страна будет следующей.

В конце декабря Евросоюз ввёл третий по счёту санкционный список в отношении Белоруссии, в который попали 29 граждан и семь организаций. Европейские политики готовы расширить санкции, если в стране не улучшится ситуация.

21 декабря Сенат Конгресса США одобрил законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии». Он позволяет ввести санкции против должностных лиц страны, а также представителей Союзного государства.

В середине февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в США взвешивают возможные ответы администрации президента на «злонамеренные действия» России по целому ряду направлений. Бывшая чиновница администрации президента США рассказала NEWS.ru, какая тема в первую очередь может запустить санкционный механизм.