https://static.news.ru/photo/77e6d5fe-e835-11e9-9155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Бойцы ВСУ продолжают оборудовать свои позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе населённого пункта Золотое, что является грубым нарушением Минских договорённостей, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

Украинские силовики продолжают нарушать Минские договорённости и ведут укрепление позиций на участке разведения сил и средств в районе Золотого, — сообщил Осадчий.

По данным разведки ЛНР, подчинённые командира 72-й бригады полковника Артёма Богомолова активно оборудуют траншеи для размещения в них вооружения и военной техники. Наблюдатели ОБСЕ подтверждают данный факт в своих отчётах.

Осадчий добавил, что 2 октября беспилотник ОБСЕ зафиксировал три свежие траншеи украинских военных в населённом пункте Катериновка, передаёт Луганскинформцентр .

Ранее News.ru писал о том, что Украина рассматривает вариант физической изоляции ДНР и ЛНР как альтернативу урегулированию конфликта в Донбассе. Киев может построить разделительную стену и оставить самопровозглашённые республики без света, воды и газа. Украинские власти называют такую стратегию «досрочным замораживанием конфликта».