Украинские власти рассматривают вариант полной блокады самопровозглашённых республик Донбасса.
По данным «
Власти не исключают физической изоляции ДНР и ЛНР с помощью разделительной стены. Они планируют оставить эту территорию без воды, тепла и электроэнергии.
Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После этого по всей стране прошли митинги противников такого решения Киева под лозунгом «Нет капитуляции».
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса. Это нужно для преодоления последствий вооружённого конфликта и достижения мира.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен