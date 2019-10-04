https://static.news.ru/photo/56ec9526-e6ca-11e9-86a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти рассматривают вариант полной блокады самопровозглашённых республик Донбасса.

По данным « Коммерсанта », Киев готов выполнить Минские соглашения, однако не отказывается от варианта «досрочного замораживания конфликта», если ситуация на востоке страны принципиально не изменится в течение года.

Власти не исключают физической изоляции ДНР и ЛНР с помощью разделительной стены. Они планируют оставить эту территорию без воды, тепла и электроэнергии.

Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После этого по всей стране прошли митинги противников такого решения Киева под лозунгом «Нет капитуляции».

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса. Это нужно для преодоления последствий вооружённого конфликта и достижения мира.