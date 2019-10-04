Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти рассматривают вариант полной блокады самопровозглашённых республик Донбасса.

По данным «Коммерсанта», Киев готов выполнить Минские соглашения, однако не отказывается от варианта «досрочного замораживания конфликта», если ситуация на востоке страны принципиально не изменится в течение года.

Власти не исключают физической изоляции ДНР и ЛНР с помощью разделительной стены. Они планируют оставить эту территорию без воды, тепла и электроэнергии.

Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После этого по всей стране прошли митинги противников такого решения Киева под лозунгом «Нет капитуляции».

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса. Это нужно для преодоления последствий вооружённого конфликта и достижения мира.

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