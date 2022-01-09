Лидеры стран ОДКБ запланировали видеоконференцию на 10 января

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Страны — члены ОДКБ запланировали провести видеоконференцию в понедельник, 10 января, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении. Политики планируют обсудить ситуацию в Казахстане.

Видеоконференция лидеров стран ОДКБ предварительно запланирована на понедельник, — сообщает пресс-служба правительства Армении.

Вчера, 8 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефоном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил в ближайшее время провести саммит ОДКБ. Глава РФ поддержал данную инициативу.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 января в Алма-Ате начались столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Токаев также заявил, что прибытие миротворческих сил ОДКБ в Нур-Султан позволило высвободить правоохранителей и направить их в Алма-Ату для участия в «контртеррористической операции»