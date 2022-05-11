Леониду Кравчуку удался путь от идеолога ЦК до президента-националиста Первый президент Украины скончался 10 мая после продолжительной болезни на 89-м году жизни

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступает на съезде партии «Батькивщина» / Фото Стрингер/РИА Новости

Леонид Кравчук вошёл в современную историю не только как один из инициаторов развала СССР в Беловежской пуще, но и как высокопоставленный коммунист, возглавивший переход своей республики от социализма к рыночной эпохе. Он был из тех, кто смело шагнул из партийного кабинета в демократический водоворот, но и раньше других «членов ЦК КПСС» потерял власть — на выборах, то есть демократическим путём, без путчей и майданов.

В последние годы жизни Леонид Кравчук, с июля 2020 года по февраль 2022 гг., занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, но особых заслуг на нём не снискал. Скончался он после продолжительной болезни. В прошлом году Кравчук перенёс тяжёлую операцию на сердце, после которой несколько месяцев провёл в реанимации.

Биография Леонида Кравчука до развала СССР была просто образцовой для номенклатурного работника. После двухлетнего преподавания в Черновицком финансовом техникуме, он перешёл на партийную работу. В 33 года стал заведующий отделом пропаганды Черновицкого обкома Компартии Украины (КПУ). Довольно быстро оказался в Центральном комитете КПУ, выстраивая карьеру в идеологической сфере — за 18 лет прошёл путь от завсектора до завотделом пропаганды ЦК КПУ. Этот отдел как раз и отвечал за коммунистическое воспитание людей и развитие марксизма-ленинизма в современных условиях.

Кравчук родом из села Великий Житин Ровенской области, и он часто там навещал маму, живущую в своём доме. Рассказывают, что мама его была верующей, но Леонид Макарович никогда не навязывал ей своё мировоззрение атеиста, которое он обязан был исповедовать по должности, и не стеснялся сидеть в комнате под иконами, а не под портретами Ленина и Брежнева, как в его киевском кабинете.

Взлёт карьеры идеолога из ЦК КПУ пришёлся на перестройку. В 1989 году он уже стал секретарём ЦК, на следующий год — вторым секретарём, членом Политбюро ЦК КПУ и членом ЦК КПСС. В июле 1991 года его избирают председателем Верховного совета УССР — именно в то время власть перетекала из партийных органов в Верховные советы.

Путч коммунистических консерваторов в августе 1991 года Кравчук встретил фактически руководителем Украины. Участники тех событий хорошо помнят призывы Кравчука не проводить митинги и забастовки, сохранять спокойствии и сосредоточиться на уборке урожая. В программе «Время» по советскому ЦТ выступление Кравчука было подано как фактическая поддержка ГКЧП, что не помешало ему через несколько дней, после провала путча, заявить о полном несогласии с консерваторами и запретить деятельность компартии Украины.

Пятый (Внеочередной) съезд народных депутатов СССР 2-5 сентября 1991 года в городе Москве Александр Макаров/РИА Новости

Протестная центробежная волна после ГКЧП вознесла Кравчука на пост президента Украины в декабре 1991 года. На первых президентских выборах он получил 61,59% голосов избирателей, при том, что за его основного соперника — лидера Народного руха Вячеслава Черновола, которого сейчас бы назвали лидером «украинских бандеровцев», проголосовали 23,27%. В этом же месяце республика получила статус независимого государства.

Леонид Кравчук стал образцом превращения бюрократического коммуниста в конъюнктурного националиста, отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог Сергей Марков.

Кравчук — это символ постсоветской Украины. Занимая руководящие должности в идеологическом секторе компартии Украины, он рассказывал советским украинцам, какой хороший мы построили развитой социализм, а потом пошли к коммунизму. Но потом легко предал КПСС, СССР и своих избирателей, переметнувшись на сторону националистов, разваливавших общую страну. Подписал Беловежские соглашения, предав своих избирателей, проголосовавших за сохранение Советского Союза (на Всесоюзном референдуме в марте 1991 года 70,2% проголосовавших жителей Украины высказались за сохранение своей республики в составе СССР. — NEWS.ru.). Сергей Марков генеральный директор Института политических исследований

Сергей Марков напомнил, что на первых выборах президента Украины Кравчук активно выступал за дружбу с Россией и за сохранение русского языка, что и позволило ему победить с большим перевесом голосов. Но, предав избирателей, он заслужил презрительное к себе отношение, перемешанная с иронией и издёвкой, хотя и какое-то уважение к нему всё-таки оставалось, заключил политолог.

Украина. Автономная Республика Крым. Президент РФ Борис Ельцин (слева) и Президент Украины Леонид Кравчук во время российско-украинской встречи на высшем уровне в Ялте Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Леонид Кравчук поставил антирекорд по длительности президентского срока — через два года и восемь месяцев он проиграл внеочередные выборы своему премьер-министру Леониду Кучме. За время президентства Кравчук успел подписать Трёхстороннее заявление президентов Украины, России и США о немедленном вывозе всего ядерного оружия с территории своей страны в Россию без гарантий безопасности и документально прописанных финансовых компенсаций. Верховная рада за два месяца до этого ратифицировала международный договор, предусматривающий постепенное сокращение ядерных вооружений.

На внеочередные выборы Леонид Кравчук пошёл под давлением протестного движения, начавшегося летом 1993 года в Донбассе. Но протесты не имели отношения к поспешному отказу Киеве от ядерного оружия в пользу Москвы. В тот год массовые выступления граждан охватили не только Украину, но и Россию и Белоруссию.

Это была первая волна постсоветского реваншизма — люди успели за полтора прошедших года разочароваться в шоковых рыночных реформах, и потребовали от властей своих республик возвращения назад, в советский социализм. Ельцин тогда расстрелял Верховный совет России, иначе бы он потерял власть — депутаты могли забрать у его экстраординарные полномочия, которые сами ему предоставили. А Кравчук пошёл на внеочередные выборы, будучи уверенным в своей победе. Он тогда говорил своим оппонентам, что, если продолжится критика в его адрес после переизбрания, то тогда уже пошлёт к Раде танки, отметил в беседе с NEWS.ru российский и украинский политолог Ростислав Ищенко.

Кравчук довёл Украину до кризиса, но основную идею о противостоянии с Россией он всё же успел задать. Но проиграл, как и Вячеслав Кебич в Белоруссии. У них победили люди, которые обещали вернуть единое государство. Другое дело, что Лукашенко в Белоруссии не смог этого сделать, а Кучма даже не пытался. Но 1993 год — это критический период в истории всех постсоветских государств. Демократии наелись, экономика рушится, на улице бандиты, денег нет, народ обнищал. Люди захотели назад. Ельцин расстрелял оппонентов, а Кравчук пошёл на выборы и проиграл. Но победитель Кучма продолжил политику Кравчука, — заметил политолог.

Ростислав Ищенко подчеркнул, что тенденцию, описанную Кучмой, что «Украина — не Россия», закладывал Кравчук. Может быть, он в своё время не так красиво и эффективно её реализовывал, но это уже зависело от его личных качеств, сказал политолог.

Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук (слева направо) на заседании Верховной Рады Украины Григорий Василенко/РИА Новости

После ухода в отставку Леонид Кравчук не стал активным общественным деятелем, что близко знающие его люди объясняли пошатнувшимся здоровьем первого президента Украины. И всё же в июле 2020 года он возглавил украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая перестала существовать в феврале нынешнего года.

Уход из жизни Леонида Кравчука, как Станислава Шушкевича неделей раньше, эксперты назвали символичным рубежом, который оттенил совершенно новые взаимоотношения между тремя бывшими славянскими советскими республиками, которые уже вред ли станут такими, какими они были в начале 1990-х годов. Даже эти политики, пройдя развал Советского Союза и смену формаций, так и не сделали заявлений, не смогли спрогнозировать будущее. Это не исключает, что они предчувствовали ещё более радикальные изменения в обществах, чем они были тридцать лет назад.