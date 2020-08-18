«Кровопролитие и война»: Тихановская высказалась о Крыме

https://static.news.ru/photo/bcf7b64e-e1aa-11ea-9877-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Twitter

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Крым воссоединился с Россией в результате «кровопролития и войны».

Такое заявление политик сделала во время предвыборной кампании, когда у неё брали интервью, сообщает ФАН.

Отмечается, что журналист спросил Светлану Тихановскую о событиях в Крыму в марте 2014 года, когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам референдума.

Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? Я не вникала тогда, я видела тогда только человеческую боль, которую люди испытывают из-за всей этой ситуации. Сказать вам, как «правильно» нужно отвечать, что де-юре это территория Украины, а де-факто — российская? Ну я вам скажу, — привели мнение политика в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, Светлана Тихановская записала обращение к гражданам республики. В нём политик подчеркнула, что готова стать национальным лидером Белоруссии. Также она выступила с требованием освободить всех политических заключённых.