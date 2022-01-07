КПРФ призвала не считать всех протестующих в Казахстане террористами

КПРФ на своём сайте опубликовала обращение по поводу протестов в Казахстане. Партия выступает за мир в республике и также против записывания всех протестующих в террористы. Однако партия отметила роль экстремистов, радикалов и прозападных элементов, чья деятельность привела к насилию.

Всякое широкое движение содержит в себе разные составляющие. События в Казахстане вобрали в себя и социальное недовольство, и деятельность «пятой колонны», и действия террористических групп. При этом «пятая колонна» включает здесь и экстремистов, приверженных радикальному исламизму. И многочисленные НКО, вскормленные Западом, — сообщается в обращении.

В партии также уверены, что в беспорядках есть вина действующих властей, которые вовремя не решали социальные проблемы граждан, а также не пресекали проявления ненависти к русскоязычному населению.

Справедливые требования недовольных граждан власть игнорировала. Социальная помощь в ходе пандемии оказалась явно недостаточной. Недовольство населения вызывали и жёсткие карантинные меры. Подобно России, Казахстан пережил разрушительную «оптимизацию» здравоохранения, что прямо сказалось на готовности к эпидемии, — указано в обращении.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.

Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.