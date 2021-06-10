Консул России посетил Софию Сапегу в СИЗО

https://static.news.ru/photo/1542a322-c9e5-11eb-b3b2-96000091f725_660.jpg Евгений Лукьянов Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости

Российский консул в Белоруссии Евгений Лукьянов 9 июня посетил в СИЗО гражданку РФ Софию Сапегу, которая была арестована после задержания в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. По словам Лукьянова, девушка не высказывала никаких жалоб относительно своего содержания. Об этом пишет РИА Новости.

Консул отметил, что Россия запросила белорусские власти о многократном консульском доступе как к Сапеге, так и к ещё одному арестованному гражданину РФ — Егору Дудникову. По девушке доступ получен. Вопрос с Дудниковым ещё решается. Как отметил Лукьянов, Москва держит ситуацию с задержанными гражданами на контроле.

И Сапега, и Дудников — обладатели общегражданских российских паспортов, следовательно никакими иммунитетами, исключениями из правового поля Беларуси не обладают. Им выдвигаются обвинения по конкретным статьям уголовного кодекса Беларуси. В этом контексте мы принимаем это за данность. Как будут развиваться события в обоих случаях? Мы будем выяснять. Безусловно, разговоры по обоим случаям происходят. Уверяю, уровень этих разговоров высокий, — сказал консул.

23 мая экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали после экстренной посадки борта Ryanair в Минске. Самолёт посадили из-за якобы бомбы на борту, однако информация об этом не подтвердилась.

Ранее стало известно, что мать Софьи Сапеги получила первые письма от дочери из следственного изолятора КГБ Белоруссии.

Россиянка просит родителей не винить своего молодого человека Романа Протасевича в случившемся.