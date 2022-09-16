Киргизия обвинила Таджикистан в применении РСЗО «Град» на границе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие Таджикистана применяют в ходе боестолкновений на границе ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и авиацию, заявили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии. Бои идут на всем протяжении границы между республиками, передает РИА Новости.

По всему периметру кыргызско-таджикской границы в Баткенской области идут ожесточенные боестолкновения. Таджикская сторона использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗО) и авиацию, — цитирует агентство сообщения комитета.

Там добавили, что военные Киргизии отражают все наземные и воздушные атаки, не давая возможности захватить населенные пункты.

Вооруженный конфликт на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей. Согласно данным Минздрава Киргизии, в ходе боев пострадали 18 граждан республики.

Генсек ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана в связи с обострением ситуации на границе двух стран. Стороны высказались за немедленное прекращение огня. В то же время в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана заявили, что Киргизия не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации на границе.