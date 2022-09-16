ОДКБ и секретари СБ Киргизии и Таджикистана поддержали прекращение огня

Фото: kremlin.ru

Станислав Зась

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана в связи с обострением ситуации на границе двух стран. Стороны высказались за немедленное прекращение огня, сообщается в Telegram-канале организации.

В ходе переговоров стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем, — говорится в тексте.

Ранее Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстреле погранзастав. Согласно данным Минздрава Киргизии, в вооруженном конфликте пострадали 18 граждан республики.

МИД страны направил Таджикистану ноту протеста. В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах, нарушив все ранее достигнутые договоренности.

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана утверждают, что киргизские пограничники обстреляли таджикскую заставу «Душанбе», также нарушив договоренности и применив при этом тяжелое вооружение.