В Таджикистане заявили, что Киргизия не согласилась на мирные переговоры

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Госкомитет нацбезопасности Таджикистана сообщил, что Киргизия не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации на границе, пишет РИА Новости. Уточняется, что силовики Таджикистана дважды осуществляли одностороннее прекращение огня и предлагали начать переговоры.

Военнослужащие Киргизии проигнорировали эти предложения и из всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники подвергли населенные пункты Таджикистана интенсивному обстрелу, — заявили в ведомстве.

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана также отметили, что усилия Душанбе стабилизировать ситуацию оказались безуспешными. В то же время там обвинили Киргизию в использовании социальных сетей для продвижения своей точки зрения относительно причин конфликта на границе, пишет ТАСС.

Ранее Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстреле погранзастав. Согласно данным Минздрава Киргизии, в вооруженном конфликте пострадали 18 граждан республики.

МИД страны направил Таджикистану ноту протеста. В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах, нарушив все ранее достигнутые договоренности.

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана утверждают, что киргизские пограничники обстреляли таджикскую заставу «Душанбе», также нарушив договоренности и применив при этом тяжелое вооружение.