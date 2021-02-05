Киев готов ввести санкции против главного украинского оппозиционера

https://static.news.ru/photo/db8c432e-db3c-11e9-848a-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Против оппозиционного политика Виктора Медведчука на Украине могут ввести личные санкции. Ранее президент Владимир Зеленский заблокировал телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые принадлежат однопартийцу Медведчука депутату Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство не исключает ограничительных мер в отношении Медведчука, возглавляющего «Оппозиционную платформу — За жизнь». До этого Данилов грозился ввести целый ряд санкций против других оппозиционеров, включая депутатов Верховной рады.

Подождите, всему своё время... Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе, — сказал Данилов телеканалу «Украина».

Журналист интересовался у главы СНБО, почему постоянно во время обсуждения санкций против телеканалов возникает фамилия Медведчука, но в официальных документах его нигде нет.

Как ранее писал NEWS.ru, 2 февраля Зеленский своим указом ввёл санкции сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Позднее он заявил, что это не гонения на свободу слова, а борьбас пропагандой.