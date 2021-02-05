Зеленский назвал запрет вещания трёх телеканалов законным и справедливым

https://static.news.ru/photo/24736fa0-67d6-11eb-b4e7-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против оппозиционных телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» законным и справедливым.

Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А ещё —полностью поддержано США и Евросоюзом и странами «большой семёрки», которые чётко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов, — написал политик в своих социальных сетях.

Эти телеканалы принадлежат депутату Верховной рады Тарасу Козаку от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», против которого также были введены санкции. Ограничения для телеканалов подразумевают пятилетний запрет на использование радиочастотного ресурса страны, а также прекращение предоставления услуг по ретрансляции программ.

Телеведущая Ольга Скабеева назвала Зеленского президентом, который растоптал свободу слова. Так она отреагировала на запрет вещания телеканалов. Журналистка подчеркнула, что «маленький Зеленский превратился в большого диктатора».

Как писал NEWS.ru, Россия осудила украинские власти за блокировку телеканалов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что блокировка или даже ограничение работы телеканалов — это решение, которое не соответствует ни международным нормам, ни общему пониманию принципов деятельности СМИ.