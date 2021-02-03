Кремль осудил действия Украины по блокировке телеканалов

https://static.news.ru/photo/d6725f14-660e-11eb-86eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ осуждает власти Украины за блокировку телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. В Кремле считают, что международным организациям следует обратить на это решение Киева внимание. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что санкции против телеканалов являются трудным решением. Он объяснил их введение борьбой с пропагандой. Политик подчеркнул, что поддерживает свободу слова, но выступает против «пропаганды, финансируемой страной-агрессором», имея в виду Россию.

Песков заявил, что Москва может только осудить указанные действия украинской власти. По словам представителя Кремля, блокировка или даже ограничение работы телеканалов — это решение, которое не соответствует ни международным нормам, ни общему пониманию принципов деятельности СМИ.

Подобное решение властей по ограничению работы СМИ — это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ и другим международным организациям, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Как ранее передавал NEWS.ru, оппозиционные парламентарии в Верховной раде Украины готовятся выдвинуть импичмент Зеленскому. Инициатором импичмента выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Поводом стали введённые властями Украины санкции в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.