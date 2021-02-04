«Растоптавший свободу слова»: Скабеева о санкциях Зеленского против NewsOne

https://static.news.ru/photo/d77999c4-ec64-11e9-b55a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Скабеева Фото: instagram.com/olgaskabeeva

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому украинские оппозиционные каналы прекратят вещание на территории страны.

Ранее Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных телеканалов. После этого «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили своё вещание. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ.

Теперь он войдет в историю как президент, растоптавший свободу слова, — написала российская журналистка в своём Instagram.

По её словам, «маленький Зеленский превратился в большого диктатора».

Как писал NEWS.ru, блокировку украинских телеканалов поддержала посол Великобритании Мелинда Симмонс. Она поприветствовала «смелые действия» украинского лидера по борьбе с дезинформацией.