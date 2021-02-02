На Украине три телеканала прекратили вещание по указу Зеленского

https://static.news.ru/photo/e5599988-4473-11ea-ad42-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/ Keystone Press Agency/Global Look Press

После указа президента Украины Владимира Зеленского в стране прекратили вещание три телеканала. Теперь они доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube, сообщает ТАСС.

В эфир перестали выходить телеканалы «112 Украина», «NewsOne» и «Zik». Их отключение последовало после издания указа президента страны Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о применении к данным СМИ санкций сроком на 5 лет.

Санкции предусматривают аннулирование или приостановление лицензий на вещание, запрет на использование радиочастотного ресурса Украины, прекращение предоставления услуг по распространению телепрограмм.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман, который раньше занимал пост премьер-министра Украины, считает происходящее с ценами на газ в стране «мегааферой», потому что итоговому потребителю кубометр достаётся в три раза дороже, чем был куплен.