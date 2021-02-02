На Украине три телеканала прекратили вещание по указу Зеленского

После указа президента Украины Владимира Зеленского в стране прекратили вещание три телеканала. Теперь они доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube, сообщает ТАСС.
В эфир перестали выходить телеканалы «112 Украина», «NewsOne» и «Zik». Их отключение
Санкции предусматривают аннулирование или приостановление лицензий на вещание, запрет на использование радиочастотного ресурса Украины, прекращение предоставления услуг по распространению телепрограмм.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман, который раньше занимал пост премьер-министра Украины, считает происходящее с ценами на газ в стране «мегааферой», потому что итоговому потребителю кубометр достаётся в три раза дороже, чем был куплен.