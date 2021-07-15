16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здание разрушенного Агдамского драматического театра
Страны СНГ

«Хиросима Кавказа»: как выглядит освобождённый Агдам

16:44, 15 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

13 июля 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения заявил, что в период армянской оккупации «город Агдам был разрушен до такой степени, что его называют «Хиросимой Кавказа».

Агдам был взят армянскими силами 3 июля 1993-го. 29 июля того же года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 853, осуждавшую захват Агдамского района, потребовав «незамедлительного прекращения всех военных действий и немедленного, полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов Азербайджана».

Осенью 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, в ходе которых азербайджанские военные добились значительных успехов. 10 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о прекращении огня. 10 дней спустя Баку восстановил контроль над Агдамом и Агдамским районом.

23 ноября Алиев поднял в городе азербайджанский флаг.

Работы по демонтажу и реконструкции городских объектов начались в мае 2021 года. В сёлах Агдама было разрушено 1560 домов в результате артиллерийских и ракетных ударов военных Армении. В настоящее время восстановлено около 1000 домов. 20 разрушенных частных жилых строений были реконструированы под контролем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. Идёт процесс восстановления пяти разрушенных нежилых объектов.

О том, как сегодня выглядит освобождённый Агдам, — в фотогалерее NEWS.ru.

Агдам. Джума-мечеть (1868–1870), построенная персидским архитектором Кербалай Сефи-ханом

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрушенное здание в Агдаме

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрушенные дома в Агдаме

Сергей Булкин/NEWS.ru

ДОТ (долговременная оборонительная точка) на территории города Агдам

Сергей Булкин/NEWS.ru

ДОТ (долговременная оборонительная точка)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Заминированная территория в Агдаме

Сергей Булкин/NEWS.ru

Противотанковые ежи

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оборонительные траншеи и противотанковый ров на подъезде к городу

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрушенное здание в Агдаме

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрушенное здание в Агдаме

Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание разрушенного Агдамского драматического театра

Сергей Булкин/NEWS.ru

Баннер с предупреждением о возможных минах и боеприпасах

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрушенные постройки комплекса Имарет, дворца Панах Али-хана - резиденции карабахского хана Панах Али-хана Джеваншира

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кладбище Имарет (родовое кладбище Джеванширов) на территории дворца Панах Али-хана

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрушенные постройки комплекса Имарет

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрушенный дворец Панах Али-хана

Сергей Булкин/NEWS.ru

Аркада на территории повреждённого дворца Панах Али-хана - резиденции карабахского хана Панах Али-хана Джеваншира

Сергей Булкин/NEWS.ru

Джума-мечеть (1868–1870)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрушенное здание в Агдаме

Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание разрушенного Агдамского драматического театра

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмин Замин оглу Гусейнов, представитель президента Азербайджана по Агдамскому району

Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные позиции и окопы, использовавшиеся в период вооружённого конфликта в Карабахе между армянскими и азербайджанскими силами

Сергей Булкин/NEWS.ru

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео