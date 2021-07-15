«Хиросима Кавказа»: как выглядит освобождённый Агдам

13 июля 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения заявил, что в период армянской оккупации «город Агдам был разрушен до такой степени, что его называют «Хиросимой Кавказа».

Агдам был взят армянскими силами 3 июля 1993-го. 29 июля того же года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 853, осуждавшую захват Агдамского района, потребовав «незамедлительного прекращения всех военных действий и немедленного, полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов Азербайджана».

Осенью 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, в ходе которых азербайджанские военные добились значительных успехов. 10 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о прекращении огня. 10 дней спустя Баку восстановил контроль над Агдамом и Агдамским районом.

23 ноября Алиев поднял в городе азербайджанский флаг.

Работы по демонтажу и реконструкции городских объектов начались в мае 2021 года. В сёлах Агдама было разрушено 1560 домов в результате артиллерийских и ракетных ударов военных Армении. В настоящее время восстановлено около 1000 домов. 20 разрушенных частных жилых строений были реконструированы под контролем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. Идёт процесс восстановления пяти разрушенных нежилых объектов.

О том, как сегодня выглядит освобождённый Агдам, — в фотогалерее NEWS.ru.