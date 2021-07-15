«Хиросима Кавказа»: как выглядит освобождённый Агдам

13 июля 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения заявил, что в период армянской оккупации «город Агдам был разрушен до такой степени, что его называют «Хиросимой Кавказа».
Агдам был взят армянскими силами 3 июля 1993-го. 29 июля того же года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 853, осуждавшую захват Агдамского района, потребовав «незамедлительного прекращения всех военных действий и немедленного, полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов Азербайджана».
Осенью 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, в ходе которых азербайджанские военные добились значительных успехов. 10 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о прекращении огня. 10 дней спустя Баку восстановил контроль над Агдамом и Агдамским районом.
23 ноября Алиев поднял в городе азербайджанский флаг.
Работы по демонтажу и реконструкции городских объектов начались в мае 2021 года. В сёлах Агдама было разрушено 1560 домов в результате артиллерийских и ракетных ударов военных Армении. В настоящее время восстановлено около 1000 домов. 20 разрушенных частных жилых строений были реконструированы под контролем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. Идёт процесс восстановления пяти разрушенных нежилых объектов.
О том, как сегодня выглядит освобождённый Агдам, — в фотогалерее NEWS.ru.
Агдам. Джума-мечеть (1868–1870), построенная персидским архитектором Кербалай Сефи-ханом
Сергей Булкин/NEWS.ru
Разрушенное здание в Агдаме
Сергей Булкин/NEWS.ru
Разрушенные дома в Агдаме
Сергей Булкин/NEWS.ru
ДОТ (долговременная оборонительная точка) на территории города Агдам
Сергей Булкин/NEWS.ru
ДОТ (долговременная оборонительная точка)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Заминированная территория в Агдаме
Сергей Булкин/NEWS.ru
Противотанковые ежи
Сергей Булкин/NEWS.ru
Оборонительные траншеи и противотанковый ров на подъезде к городу
Сергей Булкин/NEWS.ru
Разрушенное здание в Агдаме
Сергей Булкин/NEWS.ru
Разрушенное здание в Агдаме
Сергей Булкин/NEWS.ru
Здание разрушенного Агдамского драматического театра
Сергей Булкин/NEWS.ru
Баннер с предупреждением о возможных минах и боеприпасах
Сергей Булкин/NEWS.ru
Разрушенные постройки комплекса Имарет, дворца Панах Али-хана - резиденции карабахского хана Панах Али-хана Джеваншира
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кладбище Имарет (родовое кладбище Джеванширов) на территории дворца Панах Али-хана
Сергей Булкин/NEWS.ru
Разрушенные постройки комплекса Имарет
Сергей Булкин/NEWS.ru
Разрушенный дворец Панах Али-хана
Сергей Булкин/NEWS.ru
Аркада на территории повреждённого дворца Панах Али-хана - резиденции карабахского хана Панах Али-хана Джеваншира
Сергей Булкин/NEWS.ru
Джума-мечеть (1868–1870)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Разрушенное здание в Агдаме
Сергей Булкин/NEWS.ru
Здание разрушенного Агдамского драматического театра
Сергей Булкин/NEWS.ru
Эмин Замин оглу Гусейнов, представитель президента Азербайджана по Агдамскому району
Сергей Булкин/NEWS.ru
Военные позиции и окопы, использовавшиеся в период вооружённого конфликта в Карабахе между армянскими и азербайджанскими силами
Сергей Булкин/NEWS.ru